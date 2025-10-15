Baustart für Neubau eines Forschungszentrums in Basel

Keystone-SDA

Am 30. Oktober 2025 starten an der Ecke Schanzenstrasse/Spitalstrasse in Basel die Bauarbeiten für ein neues Forschungsinstitut für Kinder- und Jugendmedizin. Das neue Gebäude soll bis Ende 2027 fertig erstellt sein, wie das Finanzdepartement am Mittwoch mitteilte.

(Keystone-SDA) Bis im Frühjahr 2026 wird das bestehende Gebäude rückgebaut. Im achtgeschossigen Büroneubau von Guerra Clauss Architekten sind gemäss Communiqué rund 90 Arbeitsplätze vorgesehen.

Der Kanton erstellt das neue Forschungsgebäude in Eigeninvestition und vermietet es anschliessend. Einziehen wird das im Jahr 2019 gegründete Basel Research Centre for Child Health (BRCCH).

Die Forschung des BRCCH wird durch Beiträge der philanthropischen Fondation Botnar mit Sitz in Basel finanziert und von der Universität Basel sowie der ETH Zürich getragen. Auch arbeitet das Zentrum eng mit dem Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB) und Schweizerisches Tropen- und Public Health-Institut zusammen.