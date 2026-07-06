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Baustellen schränken Bahnverkehr im Kanton Freiburg ein

Keystone-SDA

Mehrere Baustellen schränken den Bahnverkehr im Kanton Freiburg während der Sommermonate erheblich ein. Zwischen Freiburg und Romont verkehren zwischen dem 13. Juli und 21. August Ersatzbusse im Regionalverkehr, wie die Freiburgischen Verkehrsbetriebe (TPF) am Montag mitteilten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Grund für die Einschränkungen auf dieser Strecke sind Bauarbeiten der SBB zwischen Romont und Chénens, wie die TPF in einer Mitteilung schrieben. Die Regional- und Regioexpresszüge RE2 und RE3 können dort während der Bauphase nicht fahren. Die Fernverkehrszüge IC1 und IR15 verkehren dagegen fahrplanmässig.

Insgesamt richten die TPF zwischen Freiburg, Romont und Bulle vier Ersatzbuslinien ein.

Auch im Süden des Kantons kommt es zu Störungen. Wegen Bauarbeiten zwischen La Verrerie und Vaulruz-Sud fällt der Bahnverkehr auf der Linie zwischen Semsales und Bulle bis zum 27. August komplett aus. Zudem fahren vom 13. bis zum 27. Juli an Werktagen keine Züge zwischen Bulle und Châtel-St-Denis. An zwei Juli-Wochenenden wird der Bahnverkehr zwischen Bulle und Palézieux unterbrochen. Die TPF richten einen Schienenersatzverkehr ein.

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