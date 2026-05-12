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BCJ-Aktionäre stimmen allen Anträgen an GV zu

Die Aktionäre der Banque Cantonale du Jura (BCJ) haben an der Generalversammlung am Dienstag allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt. Dabei wählten sie Christophe Mettler in den Verwaltungsrat, der den scheidenden Fabrice Welsch ersetzt, wie das Finanzinstitut mitteilte.

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(Keystone-SDA) Zudem segneten sie den Geschäftsbericht ab und erteilten dem Bankrat Entlastung. Ferner stimmten die Anteilseigner für die Ausschüttung einer Dividende von 2,05 Franken je Aktie. Das sind 20 Rappen weniger als im Vorjahr. Die Generalversammlung fand in Moutier statt und es waren 801 Aktionäre zugegen. Diese vertraten 93,7 Prozent des Aktienkapitals.

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