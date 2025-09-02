Beat Jans besucht Flüchtlings-Ausbildungszentrum in Bellelay BE

Das Ausbildungszentrum für Geflüchtete in Bellelay BE hat sich als vielversprechende Initiative zur Integration erwiesen. Diesen Schluss zog Bundesrat Beat Jans, der am Dienstag zusammen mit einer Regierungsdelegation aus dem Kanton Bern zu Besuch war.

(Keystone-SDA) Der SP-Bundesrat Jans war in Begleitung der Berner Regierungsrätin Christine Häsler und den Regierungsräten Christoph Ammann und Pierre Alain Schnegg in den Berner Jura gereist.

Der Vorsteher des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement sprach von einem vielversprechenden und vorbildlichen Ansatz, der auch in die Asylstrategie Eingang finden könnte, die der Bund gemeinsam mit den Kantonen entwickeln will.

Das Ausbildungszentrum war vor rund 16 Monaten vom Kanton Bern, dem interregionalen Zentrum für Weiterbildung Tramelan und dem Schweizerischen Roten Kreuz in Leben gerufen worden. Das Ziel ist neben der intensiven und frühen Vermittlung von Sprachkenntnissen der Erwerb des landesweit anerkannten Rotkreuz-Diploms für Pflegehelferinnen und Pflegehelfer.