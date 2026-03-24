Beben der Stärke 7,5 nahe Tonga – aber in grosser Tiefe

Keystone-SDA

In der Nähe des Inselstaates Tonga im Südpazifik hat es ein schweres Erdbeben gegeben. Laut der US-Erdbebenwarte USGS hatte das Beben eine Stärke von 7,5 - jedoch ereignete es sich in grosser Tiefe von rund 229 Kilometern. Schäden oder Verletzte sind laut USGS nicht zu erwarten. Laut dem US-Tsunami-Warnsystem gibt es auch keine Tsunami-Warnung.

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(Keystone-SDA) Gleichzeitig forderten die Behörden auf Tonga Anwohner auf, sich vorsichtshalber in Evakuierungszentren zu begeben. Der Katastrophenschutz riet den Menschen, ein Notfallgepäck für 72 Stunden mit Wasser, Lebensmitteln, Medikamenten, wichtigen Dokumenten und grundlegender Ausrüstung mitzunehmen. Zudem sollten Evakuierte sich laufend über verlässliche Quellen informieren, bis eine Rückkehr sicher ist.

Anfang 2022 gab es höchste auf der Erde gemessene Aschewolke

Zu dem Archipel Tonga, das etwa 2.300 Kilometer nordöstlich von Neuseeland im Pazifik liegt, gehören etwa 170 Inseln.

Anfang 2022 hatte der gewaltige Ausbruch des unterseeischen Vulkans Hunga Tonga-Hunga Ha’apai nahe des Königreichs weltweit Schlagzeilen gemacht. Der Berg hatte eine gigantische Wolke aus Asche und Gas kilometerweit in die Höhe geschleudert. Forscher stellten später fest, dass es sich um die höchste jemals auf der Erde gemessene Aschewolke handelte, die sogar in die dritte Schicht der Erdatmosphäre vordrang, die Mesosphäre. Die kolossale Eruption löste Tsunami-Wellen aus und bedeckte Teile von Tonga mit einer dicken Ascheschicht.