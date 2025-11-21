Bedingte Freiheitsstrafen für Angriff auf einen Polizisten in Zivil

Die Verurteilung von zwei Männern durch das Kantonsgericht Basel-Landschaft wegen Angriffs auf einen Polizisten in Zivil ist rechtskräftig. Das Bundesgericht hat die Beschwerden der beiden abgewiesen und die bedingten Freiheitsstrafen bestätigt.

(Keystone-SDA) Die Verurteilten gingen im Oktober 2016 in einem Restaurant auf den Polizisten los, der ausser Dienst und nicht als solcher zu erkennen war. Die Angreifer versetzten dem Polizisten Faustschläge und Fusstritte, so dass dieser eine Gehirnerschütterung, Schürfwunden und blaue Flecken davontrug.

Vor dem Angriff hatte der Hauptangeklagte, der auch wegen Landfriedensbruchs und Raufhandels verurteilt wurde, von der Galerie des Restaurants Bier auf den Polizisten geleert. Dieser entfernte sich zu seinen Begleitern, nachdem er ein Bier gekauft hatte. Anschliessend wurde er zusammengeschlagen. Dies geht aus einem am Freitag publizierten Urteil des Bundesgerichts hervor.

Korrekter Ablauf

Die beiden Männer kritisierten vor dem höchsten Schweizer Gericht unter anderem, dass die basellandschaftliche Vorinstanz den Ablauf der Geschehnisse nicht korrekt festgestellt habe. Dem sei nicht so, schreibt das Bundesgericht. Es setzt sich eingehend mit der Rekonstruktion der Ereignisse durch die Vorinstanz auseinander und den verschiedenen Zeugenaussagen.

Es bleibt damit bei einer bedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten sowie einer bedingten Geldstrafe von 190 Tagessätzen zu einer früheren Verurteilung für den Hauptangeklagten. Der zweite Angreifer wird mit 15 Monaten bedingt sanktioniert. Ein dritter Verurteilter zog das Urteil nicht weiter. Der angegriffene Polizist wurde ursprünglich ebenfalls wegen Raufhandels angeklagt, aber bereits in erster Instanz freigesprochen. (Urteil 6B_1137/2023 vom 20.10.2025)