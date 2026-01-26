Beginn der Plädoyers im Prozess gegen einen Berner Chirurgen

Im Prozess gegen einen angeklagten Berner Chirurgen vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland haben am Montagmorgen die Plädoyers begonnen. Den Auftakt machte die Staatsanwaltschaft.

(Keystone-SDA) Nach der Staatsanwaltschaft haben ein Rechtsvertreter eines Privatklägers und die Verteidigung das Wort. In den vergangenen Verhandlungstagen befasste sich das Gericht mit der Beweisaufnahme und den Befragungen.

Der Prozess gegen den ehemaligen Chirurgen hatte am 12. Januar begonnen. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt ihn der schweren Körperverletzung und wirft ihm vor, Betroffene im Stich gelassen zu haben. Der Arzt hatte seine Aussage verweigert. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Die vom Chirurgen mitentwickelte Bandscheibenprothese der britischen Firma Ranier hat bei allen von ihm behandelten Personen nach kurzer Zeit versagt. Der sogenannte Implantateskandal wurde 2018 durch ein internationales Recherche-Team mit Beteiligung von Tamedia publik.