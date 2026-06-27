Behörde: Tanker von Geschoss in Strasse von Hormus getroffen

Keystone-SDA

Teilen

In der Strasse von Hormus ist nach Angaben der britischen Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt UKMTO ein Frachtschiff von einem unbekannten Geschoss getroffen worden. Die Schiffsbrücke des Tankers sei beschädigt worden. Verletzte habe es nicht gegeben.

1 Minute

(Keystone-SDA) Nach Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran am 28. Februar hatte die Islamische Republik Anfang März die wichtige Meerenge durch Drohungen und Angriffe weitestgehend blockiert. Die USA reagierten im Verlauf mit einer eigenen Seeblockade für Schiffe, die iranische Häfen anliefen oder verlassen sollten. Der Iran und die USA vereinbarten vergangene Woche ein vorläufiges Ende der Kampfhandlungen sowie die Aufhebung der Blockaden. Der Schiffsverkehr durch die Meerenge bleibt aber verhalten.