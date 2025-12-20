The Swiss voice in the world since 1935
Behörden geben nach starkem Rauch in Beringen SH Entwarnung

Keystone-SDA

Die Behörden haben nach der starken Rauchentwicklung wegen eines Dachstockbrands in Beringen SH Entwarnung gegeben. Es besteht keine Gefahr mehr, wie der Kanton Schaffhausen am Samstagmorgen über den Warndienst Alertswiss mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Brand war in der Nacht auf Samstag ausgebrochen. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen keine, wie ein Sprecher des Feuerwehrinspektorats auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Die Personen im Gebäude – ein Restaurant und Hotel – hätten sich selbst in Sicherheit bringen können, sagte der Sprecher weiter. Im Dachstock hielten sich zum Zeitpunkt des Brandes demnach keine Personen auf.

Aufgrund des starken Rauchs riefen die Schaffhauser Behörden die Anwohnerinnen und Anwohner zwischenzeitlich dazu auf, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Zudem sollte das betroffene Gebiet gemieden werden.

