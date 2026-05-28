Behörden raten wegen Blaualgen im Lauerzersee zur Vorsicht

Keystone-SDA

Der Badespass ist im Lauerzersee wegen Blaualgen getrübt. Der Kanton Schwyz rät vom Baden in sehr trübem Wasser ab. Auffällige Wasserverfärbungen und Algenansammlungen seien zu meiden. Er empfiehlt ferner, nach dem Baden gründlich zu duschen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte, soll kein Wasser des Lauerzersees geschluckt werden, denn die festgestellte Blaualge des Typs Tychonema hat das Potential, Gifte zu bilden. Dieses kann vor allem für Kleinkinder und Hunde gefährlich sein. Hunde sollen deswegen auch vor Pfützen im Uferbereich ferngehalten werden.

Bei der Blaualge handelt es sich nicht um eine Alge, sondern um ein Bakterium. Trotz ihres Namens sei sie meist grünlich oder rötlich und nicht blau. Blaualgen würden in allen Gewässern vorkommen und seien in geringen Mengen ungefährlich.