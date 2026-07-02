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Behörden verhängen Feuerverbot in vier Berner Verwaltungskreisen

Keystone-SDA

Wegen grosser Waldbrandgefahr haben mehrere Berner Regierungsstatthalterämter ein Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe erlassen. Das Entfachen von Feuer ist in den betroffenen Gebieten untersagt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Betroffen sind die Verwaltungskreise Berner Jura, Biel, Seeland und Oberaargau, wie der Kanton am Donnerstag mitteilte. In diesen Regionen gilt die Gefahrenstufe 4 («gross»).

Das kantonale Amt für Wald und Naturgefahren überwache die Situation laufend, hiess es. Eine Neubeurteilung der Lage sei für den kommenden Donnerstag, 9. Juli, vorgesehen.

Ausserhalb der Verbotszonen darf Feuer nur in fest eingerichteten Feuerstellen und mit grösster Vorsicht entfacht werden. Für Fragen aus der Bevölkerung haben die Behörden eine Telefon-Hotline eingerichtet.

Im Mittelland und im Emmental gilt Gefahrenstufe 3 («erheblich»). In den Oberländer Verwaltungskreisen wird die Waldbrandgefahr als mässig eingestuft.

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