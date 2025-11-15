Bei Brand in Basel fangen Autos und Büro Feuer – keine Verletzten

Keystone-SDA

Bei einem Brand in Basel haben in der Nacht auf Samstag zwei Fahrzeuge und ein Büroraum Feuer gefangen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

1 Minute

(Keystone-SDA) Ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge war der Brand nach 3 Uhr morgens beim Rückgabedepot eines Detailhändlers an der Ecke Giessliweg/Kleinhüningerstrasse ausgebrochen, wie es in einer Mitteilung vom Samstag hiess.

Das Feuer griff auf zwei parkierte Fahrzeuge und einen Büroraum über. Wegen der starken Rauch- und Hitzeentwicklung evakuierten die Feuerwehrleute die Liegenschaft vorübergehend. Die Sanität der Rettung Basel-Stadt kontrollierte die Personen. Bevor diese in ihre Wohnungen zurückkehren konnten, musste die Feuerwehr die Liegenschaft entrauchen.