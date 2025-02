Bei Bundesratskandidat Markus Ritter ist Hofkater «Tigi» der Chef

Keystone-SDA

Der 12-jährige Kater "Tigi" ist bei Bundesratskandidat Markus Ritter zu Hause auf dem Hof der heimliche Herrscher. Der 57-Jährige sagte der "Schweizer Illustrierten", er wäre froh, wenn der vierbeinige "König" "wenigstens mal eine Maus fangen würde".

(Keystone-SDA) «Werde ich in den Bundesrat gewählt, freut er sich sicher. Er schläft nämlich in meinem Bett, wenn ich weg bin,» so der St. Galler Nationalrat (Mitte) und Bauernverbandspräsident in der neuesten Ausgabe der Zeitschrift.

Bereits jetzt sei ihr Mann zeitweise nachts nicht zu Hause, deswegen ändere sich für sie wenig, sagte Ritters Frau Heidi. Ritter ist gemäss dem Bericht als Parlamentarier und Präsident des Bauernverbandes um die 100 Nächte pro Jahr nicht auf dem heimischen Bauernhof in Altstätten SG.