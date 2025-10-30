The Swiss voice in the world since 1935
Bei der Appenzeller Alp Sigel stürzen Felsmassen ins Tal

Unterhalb der Appenzeller Alp Sigel sind am Donnerstagmorgen Felsmassen ins Tal gestürzt. Das Ausmass des Felssturzes ist noch ungewiss. Gemäss den Innerrhoder Behörden liegen derzeit keine Meldungen über verletzte Personen oder beschädigte Gebäude vor.

(Keystone-SDA) Der Felssturz ereignete sich zwischen 7.00 und 07.10 Uhr, schrieb der Kanton Appenzell Innerrhoden. Am Freitag soll ein Erkundungsflug mit einem Helikopter Aufschluss über das Ausmass des Felssturzes und mögliche Folgerisiken geben. Dabei werden Luftaufnahmen erstellt und durch einen Geologen ausgewertet, hiess es in der Mitteilung weiter.

