Demokratie
Schweizer Demokratie
Schweizer:innen im Ausland
Bei einer Kollision im Gotthardtunnel werden zwei Personen verletzt

Im Gotthardstrassentunnel sind am Freitagmorgen zwei entgegenkommende Autos kollidiert. Zwei Fahrzeuginsassen wurden verletzt. Der Tunnel war wegen des Unfalls zwei Stunden lang gesperrt.

(Keystone-SDA) Wie die Kantonspolizei Uri mitteilte, überfuhr ein Automobilist um 08:15 Uhr kurz vor der Tunnelausfahrt in Göschenen UR die doppelte Sicherheitslinie und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Dieses überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stillstand.

Die beiden Verletzten wurden von der Ambulanz ins Spital gebracht. An den Fahrzeugen entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von 40'000 Franken. Der genaue Unfallhergang sei Gegenstand polizeilicher Ermittlungen, hiess es in der Mitteilung.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

