Bei Halbfinal-Einzug gibt es in Winterthur Freinacht

Keystone-SDA

Falls die Schweizer Frauen-Nati am Freitag in Bern das Viertelfinalspiel gegen Spanien gewinnt, wird in Winterthur gefeiert: Die zuständige Stadträtin Katrin Cometta (GLP) hat entschieden, dass es dann Freinacht gibt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Falls die Schweizerinnen ins Halbfinale kommen, wird in der Nacht von Freitag auf Samstag die ordentliche Schliessungsstunde in den Lokalen aufgehoben, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. So sollen die Winterthurerinnen und Winterthurer den historischen Einzug der Frauen ins Halbfinale gebührend feiern können.

Um Anwohnende zu schonen, gilt für Gartenwirtschaften und Strassencafés aber die reguläre Schliessungszeit um Mitternacht.