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Bei Streit in Bülach fallen Schüsse

Keystone-SDA

In Bülach sind am späten Dienstagabend bei einem Streit Schüsse gefallen. Hinweise auf verletzte Personen gab es bisher nicht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Beteiligten seien im Rahmen einer Auseinandersetzung mit diversen Personenwagen unterwegs gewesen, teilte die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch mit. Kurz vor 22.30 Uhr gingen bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei mehrere Meldungen ein.

Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte stellten an der Schaffhauser-/Winterthurerstrasse zwei Fahrzeuge und mehrere Patronenhülsen fest. Die Ermittlungen bezüglich der möglichen Täterschaft, des Tathergangs und des Motivs führen die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft. Die Fahndung nach involvierten Personen sei weiterhin im Gange.

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