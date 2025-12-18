The Swiss voice in the world since 1935
Beide Basel begraben Herzstück-Ambitionen vorerst

Keystone-SDA

Die beiden Basel reduzieren das Herzstück-Projekt. Neu soll nur noch eine "reine Durchmesserlinie" zwischen dem Bahnhof SBB und dem Badischen Bahnhof in Basel in den nächsten Bahnausbauschritt aufgenommen werden. Dies teilten die beiden Kantone am Donnerstag mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Entgegen dem Grossprojekt Herzstück kann die Durchmesserlinie in eine «überschaubaren Zeitrahmen» umgesetzt werden, wie es in einer Medienmitteilung von Basel-Stadt, Baselland und der Handelskammer beider Basel heisst.

Der ETH-Bericht «Verkehr 2045» von Ulrich Weidmann hatte das Grossprojekt für den nächsten Ausbauschritt depriorisiert. Die Kantone fordern nun im Gegenzug für die reduzierte Variante eine rasche Umsetzung.

