Beifahrerin eines Autos wird bei Unfall in Gunzwil schwer verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Verkehrsunfall in Gunzwil LU ist am Montagnachmittag die Beifahrerin eines Autos schwer und der Lenker leicht verletzt worden. Beide wurden vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.

1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte, war das Auto auf einer Nebenstrasse Richtung Chommle unterwegs. Als es auf einer Kreuzung die Kantonsstrasse querte, wurde es von einem Lastwagen, der Richtung Schenkon fuhr, erfasst.

Die Beifahrerin sei bei der Kollision im Auto eingeklemmt worden, teilte die Polizei mit. Sie sei von der Stützpunktfeuerwehr Sursee und dem Rettungsdienst aus dem Wrack befreit worden.

Die Kantonsstrasse war wegen des Unfalls zwei Stunden lang gesperrt. Die Feuerwehr Michelsamt leitete den Verkehr um. Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf 25’000 Franken.