Beiträge an finanzschwächere Gemeinden des Kantons Schwyz steigen

Keystone-SDA

Der Kanton Schwyz erhöht die Mittel für den innerkantonalen Finanzausgleich weiter. Sowohl der Kanton als auch die finanzstarken Gemeinden leisten 2027 etwas höhere Beiträge an finanzschwächere Gemeinden und Bezirke.

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(Keystone-SDA) Insgesamt fliessen 134 Millionen Franken, was einer Zunahme gegenüber 2026 von 2,8 Millionen Franken entspricht, wie die Schwyzer Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte. Die finanzstarken Gemeinden zahlen nun zusammen 72 Millionen Franken ein. Der Kanton will im kommenden Jahr 62 Millionen Franken beitragen.

Zu den Gebern gehören die Gemeinden Wollerau, Freienbach, Feusisberg und Altendorf sowie der Bezirk Höfe.

Im Lastenausgleich für Gemeinden mit überdurchschnittlichen finanziellen Herausforderungen will Schwyz unverändert 20 Millionen Franken bereitstellen. Die Strukturbeiträge an die Gemeinden Lauerz, Steinerberg, Illgau und Riemenstalden sinken leicht, von 3,5 Millionen Franken auf 2,9 Millionen Franken. Diese Unterstützung wird ausschliesslich vom Kanton finanziert.