Bekannter Bürgermeister der Opposition in der Türkei festgenommen

Keystone-SDA

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Im Zuge von Korruptionsermittlungen gegen die Oppositionspartei CHP in der Türkei gerät auch ein ehemaliger Fernsehkommissar ins Visier der Justiz. Erdal Besikcioglu, Bürgermeister des Bezirks Etimesgut in Ankara, und 51 weitere Menschen seien festgenommen worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

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(Keystone-SDA) Zudem habe die Polizei Razzien an mehreren Adressen durchgeführt. Es seien unter anderem Ermittlungen wegen Verdachts auf Unregelmässigkeiten bei Ausschreibungen und Urkundenfälschung aufgenommen worden.

Von einer Kult-Fernsehserie in die Politik

Der 56-jährige Besikcioglu war durch die türkische Kult-Fernsehserie «Behzat C.», in der er einen Mordkommissar spielt, bekanntgeworden. Der beliebte Schauspieler war 2024 in die Politik gegangen und hatte für die Oppositionspartei CHP unter dem damaligen Vorsitzenden Özgür Özel den Bezirk Etimesgut gewonnen.

Özel und seine Anhänger stehen seit dem Erfolg bei den Kommunalwahlen 2024 unter starkem Druck. Zahlreiche oppositionelle Bürgermeister sitzen im Gefängnis. Özel war Ende Mai per Gericht als Vorsitzender der CHP abgesetzt worden und hatte vergangene Woche eine neue Partei gegründet, die mit 91 Abgeordneten nun die grösste Oppositionspartei im Parlament ist. Auch zahlreiche Bürgermeister haben sich der «Neuen Partei» angeschlossen, bei anderen steht die Entscheidung noch aus.

Özel bezeichnet das Vorgehen gegen die Opposition als politisch motiviert, die Regierung weist Einflussnahme auf die Justiz zurück.