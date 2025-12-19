The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Demografie
Kultur
Zukunft der Arbeit
Geschichte
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Debatten
Siehe alle Debatten
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Bekannter türkischer Journalist vorübergehend festgenommen

Keystone-SDA

In der Türkei ist ein weiterer bekannter Journalist vorübergehend festgenommen worden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Levent Gültekin werde vorgeworfen, auf seinem mehrere Hunderttausend Abonnenten zählenden Youtube-Kanal irreführende Informationen verbreitet zu haben, berichtete die oppositionsnahe Nachrichtenagentur Anka. Auf der Plattform X teilte Gültekin nach einer Befragung mit, er sei unter Auflagen und mit einem Ausreiseverbot freigelassen worden.

Anka zufolge bestreitet Gültekin die Vorwürfe. Der 53-Jährige gilt in der Türkei als kritische, teils kontroverse Stimme sowohl gegenüber der Regierung als auch der Opposition. Mehrmals wöchentlich kommentiert er das politische und gesellschaftliche Geschehen im Land.

Gültekin wurde dem Bericht nach in der Nacht in einem Café im Istanbuler Stadtteil Bebek festgenommen. Die Vorwürfe sollen sich auf ein am 17. Dezember aufgenommenes und auf der Plattform Youtube verbreitetes Video beziehen.

In der Türkei hat in den vergangenen Monaten der Druck auf kritische Stimmen und unabhängige Medien weiter zugenommen. Neben einem umfangreichen juristischen Vorgehen gegen die Opposition wurden auch mehrere Journalisten festgenommen, angeklagt und teilweise verurteilt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft