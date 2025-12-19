Bekannter türkischer Journalist vorübergehend festgenommen

Keystone-SDA

In der Türkei ist ein weiterer bekannter Journalist vorübergehend festgenommen worden.

(Keystone-SDA) Levent Gültekin werde vorgeworfen, auf seinem mehrere Hunderttausend Abonnenten zählenden Youtube-Kanal irreführende Informationen verbreitet zu haben, berichtete die oppositionsnahe Nachrichtenagentur Anka. Auf der Plattform X teilte Gültekin nach einer Befragung mit, er sei unter Auflagen und mit einem Ausreiseverbot freigelassen worden.

Anka zufolge bestreitet Gültekin die Vorwürfe. Der 53-Jährige gilt in der Türkei als kritische, teils kontroverse Stimme sowohl gegenüber der Regierung als auch der Opposition. Mehrmals wöchentlich kommentiert er das politische und gesellschaftliche Geschehen im Land.

Gültekin wurde dem Bericht nach in der Nacht in einem Café im Istanbuler Stadtteil Bebek festgenommen. Die Vorwürfe sollen sich auf ein am 17. Dezember aufgenommenes und auf der Plattform Youtube verbreitetes Video beziehen.

In der Türkei hat in den vergangenen Monaten der Druck auf kritische Stimmen und unabhängige Medien weiter zugenommen. Neben einem umfangreichen juristischen Vorgehen gegen die Opposition wurden auch mehrere Journalisten festgenommen, angeklagt und teilweise verurteilt.