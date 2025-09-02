Belgien will Palästinenserstaat bei Uno-Vollversammlung anerkennen

Keystone-SDA

Belgien will bei der Uno-Vollversammlung in diesem Monat einen Palästinenserstaat anerkennen. "Palästina wird von Belgien bei der Uno-Sitzung anerkannt werden", erklärte der belgische Aussenminister Maxime Prévot am Dienstag im Onlinedienst X.

(Keystone-SDA) «Und gegen die israelische Regierung werden harte Sanktionen verhängt», fügte Prévot an.

In den vergangenen Monaten hatten bereits mehrere Staaten, darunter Frankreich, Grossbritannien und Kanada, angekündigt oder in Aussicht gestellt, im September einen Palästinenserstaat offiziell anzuerkennen. Von Israel und den USA wird der Vorstoss scharf kritisiert.

Die Schweiz, die sich für eine Zweistaatenlösung ausspricht, zieht die Anerkennung Palästinas in Betracht. Zur Anerkennung eines palästinensischen Staates schrieb das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) Ende Juli, dass diese in Betracht gezogen werden könnte, wenn konkrete Massnahmen zu deren Umsetzung in Angriff genommen würden. Dabei müssten sowohl die Sicherheit Israels als auch das Selbstbestimmungsrecht des palästinensischen Volkes gewährleistet werden.