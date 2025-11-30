Belp gibt grünes Licht für Erneuerung der Schulanlage Mühlematt

Keystone-SDA

Die Gemeinde Belp kann die Erneuerung der Schulanlage Mühlematt planen. Die Stimmberechtigten haben einem Projektierungskredit von 3,1 Millionen Franken zugestimmt.

2 Minuten

(Keystone-SDA) In der Variantenabstimmung haben sie sich für eine Neubaulösung und gegen einen Mix aus Neubau und Sanierung entschieden. Beide Vorlagen erreichten das absolute Mehr, in der Stichfrage setzte sich aber der Neubau mit einem Stimmenanteil von 77,5 Prozent durch. Die Stimmbeteiligung lag bei rund 51 Prozent, wie die Gemeinde am Sonntag mitteilte.

Die Schulanlage Mühlematt ist sanierungsbedürftig, mehrere Gebäude sind mit dem Schadstoff Naphtalin belastet. 2022 hatten die Stimmberechtigten ein Projekt zur Erneuerung der Schulanlage abgelehnt.

Nun legte der Gemeinderat zwei Varianten vor. Die Variante «Neubau reduziert» mit zwei neuen Schulgebäuden und einer neuen Dreifachsporthalle kostet rund 76,2 Millionen Franken.

Die Variante «Mix» beinhaltete einen Neubau, die Sanierung eines bestehenden Gebäudes sowie eine neue Dreifachsporthalle. Sie wäre rund acht Millionen Franken günstiger gewesen. Bereits im Rahmen einer Mitwirkung zeichnete sich ab, dass die Bevölkerung Richtung Variante «Neubau reduziert» tendieren könnte.

Grosser Brocken

Die Erneuerung der Schulanlage dürfte eine Steuererhöhung um ein bis zwei Steuerzehntel nach sich ziehen. Die Gemeinde steht nach eigenen Angaben jedoch finanziell auf gesunden Beinen. Die aktuelle Steueranlage liegt mit 1,4 Einheiten deutlich unter dem kantonalen Mittel von 1,72 Einheiten.