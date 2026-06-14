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Belper Stimmvolk genehmigt Kredit für Mehrzweckgebäude

Keystone-SDA

Das Belper Stimmvolk hat dem Kredit von 13,9 Millionen Franken für den Ersatz der Dorfturnhalle durch ein Mehrzweckgebäude zugestimmt. Damit kann die Gemeinde das Projekt im Dorfzentrum weiter vorantreiben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Vorlage wurde mit 3715 Ja- gegen 1164 Nein-Stimmen deutlich gutgeheissen, wie die Gemeinde am Sonntag mitteilte. Die Stimmbeteiligung lag bei 62,2 Prozent.

Der Neubau soll die 112 Jahre alte Dorfturnhalle ersetzen. Geplant sind eine Turnhalle, zwei Mehrzweckräume und ein öffentlicher Spielplatz. Die Bauarbeiten sollen 2027 beginnen, die Inbetriebnahme ist für Anfang 2029 vorgesehen.

Mit dem Projekt will die Gemeinde den Dorfkern aufwerten und zusätzliche Nutzungen für Schule, Vereine und Bevölkerung schaffen.

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