Bencic kennt wegen Töchterchen Bella lokale Waschsalons

Keystone-SDA

Die Tochter von Belinda Bencic stand letzte Woche bei der Siegerehrung der Tennisspielerin im Rampenlicht. Wie es ist, mit der bald zehn Monate alten Bella auf Tour zu sein, erzählt Bencic in einem Interview mit "Blick" vom Mittwoch.

1 Minute

(Keystone-SDA) Neuneinhalb Monate nach der Geburt von Bella steht Bencic wieder siegreich auf dem Tennisplatz – und mit schmutziger Babykleidung im Waschsalon. Die Wäsche sei eine der grössten Herausforderungen beim Reisen mit Kleinkindern, sagt die 27-Jährige. «Babys brauchen viele Kleider.» Die zusätzlichen zehn Kilo Gepäck pro Baby seien beim Fliegen sehr anspruchsvoll. Sie und ihr Ehemann Martin Hromkovic (42) würden also etwas erfinderisch. Vor Ort suchten sie einfach einen Waschsalon auf.

Gegen Ende der Schwangerschaft hat das Paar geheiratet. «Ich habe den Namen von Martin angenommen, also Hromkovic», sagt die Tennisspielerin im Gespräch mit «Blick». In ihrem Beruf trete sie aber weiterhin als Belinda Bencic auf.

Und diesem Beruf als Tennisspielerin eifert Bella bereits nach. Die Kleine sei gerade in einer Phase, in der sie alles nachahmen wolle, erzählt Bencic. Mit einem kleinen Racket haue die Tochter überall drauf. «Es ist so herzig», freut sich die Mutter.