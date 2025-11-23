Berauschter Autofahrer überholt Polizei bei Benken SG mit 191 km/h

Keystone-SDA

Ein 22-jähriger Autolenker hat in der Nacht auf Sonntag auf der A3 bei Benken im Kanton St. Gallen eine Polizeipatrouille mit massiv überhöhter Geschwindigkeit überholt. Die Patrouille folgte ihm und mass ein Tempo von 191 Stundenkilometern.

(Keystone-SDA) Der 22-jährige Autofahrer konnte zur Kontrolle angehalten werden, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte. Dabei wurde er als fahrunfähig eingestuft. Er musste eine Blut- und Urinprobe sowie seinen Führerausweis abgeben. Er muss sich vor der Staatsanwaltschaft für den Strafbestand als Raser verantworten.

Jugendlicher ohne Helm auf Töff unterwegs

In Staad SG sichtete die Polizei in der gleichen Nacht einen Motorradfahrer ohne Helm auf einem Töff ohne Nummernschild. Der Fahrer missachtete zunächst das Haltezeichen der Polizei und entzog sich einer Kontrolle. Nach einiger Zeit hielt er das Motorrad aber an. Es handelte sich um einen 17-Jährigen, der ohne Führerausweis unterwegs war. Er muss sich vor der Jugendstaatsanwaltschaft verantworten.