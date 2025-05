Bereits Zehntausende an Basler ESC-Anlässen

Keystone-SDA

Bereits vor dem ersten Halbfinal des Eurovision Song Contest vom Dienstag in Basel sind Zehntausende an die damit verbundenen Begleitanlässe geströmt. Im sogenannten Eurovision Village zählte der Kanton Basel-Stadt von der Eröffnung am Samstag bis zum Montagabend 38'000 Besucherinnen und Besucher.

(Keystone-SDA) Allein am Montag mit dem abendlichen Konzert von Conchita Wurst im Rahmen des Diversitätstages seien 17’800 Musikfans ins Village gekommen, teilte der Kanton am Dienstagabend mit. Auf dem in Eurovision Square umgetauften Barfüsserplatz tummelten sich bis Montagabend über 30’000 Personen an den Konzerten und anderen Anlässen.