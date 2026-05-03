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Bergwanderer im Kanton Glarus zu Tode gestürzt

Keystone-SDA

Ein 70-jähriger Mann ist am Freitag am Bärentritt im Kanton Glarus auf einer Bergwanderung tödlich verunfallt. Er stürzte nach Polizeiangaben von einer Felswand ab.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Angehörige hätten den Mann am Freitagabend vermisst gemeldet, nachdem der Kontakt zu ihm abgebrochen sei, teilte die Kantonspolizei Glarus am Sonntag mit.

Retter fanden den leblosen Körper des Mannes den Angaben zufolge schliesslich im Gebiet der Brächalp. An der Suchaktion waren nebst der Alpinen Rettung und der Kantonspolizei auch die Rega beteiligt.

Der 70-Jährige wohnte laut Communiqué im Kanton Zürich. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung zu dem Todesfall ein.

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