Bergwelten Filmfestival in Stans NW vergibt Preise

Keystone-SDA

Das Bergwelten Filmfestival, das vom Mittwoch bis Sonntag in Stans NW stattgefunden hat, hat Filme aus den Bergen Italiens, Norwegens und Asiens mit je einem Preis ausgezeichnet. Die Organisatoren zogen eine positive Bilanz der dritten Festivalausgabe.

(Keystone-SDA) Wie das Festival am Montag mitteilte, erhielt der Film «Segnali di vita» von Leandro Picarella den Preis in der Sektion Berg und Tal. Der Film zeigt die Geschichte eines Astrophysikers im Aostatal, der sein Observatorium verlässt und sich den Dorfbewohnern zuwendet.

Der norwegische Film «Woolly» wurde mit dem Natur- und Umweltpreis ausgezeichnet. Rebekka Nystabakk zeigt darin die Geschichte ihrer Schwester und deren Frau, welche im Norden Norwegens Schafe züchten.

Der ausgezeichnete Kurzfilm «Xiaohui he ta de niu» (Xiaohui and His Cows) spielt in einem abgelegenen Bergdorf in Südwestchina. Die Jugendjury zeichnete ihrerseits den Dokumentarfilm «The Ice Builders» von Francesco Clerici und Tommaso Barbaro aus. Dieser Film handelt vom Klimawandel im Himalaya.

Das Bergwelten Filmfestival in Stans zeigt Filme, aus denen Bergregionen, deren Natur und deren Kultur sowie die Umwelt im Zentrum stehen.