Bericht sieht Schlüsselrolle für die Schweiz im Rohstoffhandel

Keystone-SDA

Die Schweiz zählt zu den wichtigsten Drehscheiben des globalen Rohstoffhandels. Damit könne der hiesige Handelsplatz eine Schlüsselrolle spielen, um schädliche Auswirkungen des Rohstoffhandels auf Umwelt und Gesellschaft zu verringern, heisst es in einem neuen Bericht.

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(Keystone-SDA) Experten aus elf Forschungsinstitutionen kommen im am Mittwoch veröffentlichten Bericht der Schweizerischen Akademie der Naturwissenschaften (SCNAT) zum Schluss, dass Handelshäuser längst mehr sind als Vermittler. Sie finanzieren Förderprojekte, sichern sich Ernten, betreiben teils Häfen, Lager oder Minen und handeln zunehmend mit Finanzprodukten auf Rohstoffe.

Damit habe ihre Kontrolle über ganze Wertschöpfungsketten zugenommen. Die Folgen zeigen sich laut SCNAT bei Entwaldung, Wasserverbrauch und Biodiversität.

Über Schweizer Händler laufen demnach 60 Prozent des Kupfer-, Aluminium- und Eisenerzhandels, 53 Prozent des Kaffeehandels und 39 Prozent des Rohölhandels.

Damit sehen die Forschenden die Schweiz in einer besonderen Position, die Entwicklung des Rohstoffhandels mitzugestalten.