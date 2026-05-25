Berichte: 15 Tote bei Lkw-Unfall in Bangladesch

Keystone-SDA

Bei einem Unfall eines mit zahlreichen Passagieren sowie Eisenstangen beladenen Lastwagens in Bangladesch sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Etwa zehn Mitfahrer seien bei dem Sturz des Fahrzeugs in einen Strassengraben verletzt worden, berichteten die Zeitung "Prothom Alo" und andere einheimische Medien unter Berufung auf die Behörden.

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(Keystone-SDA) Demnach sassen zahlreiche Menschen auf der offenen Ladung, als sich der Unfall am frühen Morgen (Ortszeit) auf der Schnellstrasse zwischen der Hauptstadt Dhaka und dem etwa 78 Kilometer entfernten Tangail ereignete. «Der Lastwagen hat Güter und Passagiere befördert, es sind bisher 15 Leichen geborgen worden», zitierte das Portal «Business Times» den Leiter der zuständigen Feuerwehr in Elenga.

Den Berichten zufolge kam der Lkw von der Fahrbahn ab und überschlug sich, bevor er im Strassengraben landete. Die Einsatzkräfte vermuteten, der Fahrer habe die Kontrolle über den Lkw verloren. Eine Untersuchung sei eingeleitet worden.