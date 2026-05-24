Berichte: 16 Hitzetote im indischen Bundesstaat Telangana

Keystone-SDA

Bei Temperaturen von zeitweise über 45 Grad sind im indischen Bundesstaat Telangana Medienberichten zufolge an einem Tag mindestens 16 Menschen wegen der Auswirkungen der extremen Hitze gestorben.

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(Keystone-SDA) Die Todesfälle seien auf die aktuelle Hitzewelle zurückzuführen, berichteten die Nachrichtenagentur PTI und andere indische Medien unter Berufung auf den Finanzminister des südlichen Unionsstaats, Ponguleti Srinivasa Reddy. Die Toten kämen aus verschiedenen Distrikten Telanganas, sie seien alle am Freitag gemeldet worden.

Nicht alle der 16 Toten seien allein infolge eines Hitzeschlags gestorben, zitierte die Zeitung «The Times of India» einen lokalen Gesundheitsbeamten. Einige von ihnen hätten Vorerkrankungen gehabt, unter ihnen besonders ältere Menschen.

Millionen Inder stöhnen wegen der Hitzewelle

Schon seit Tagen hat eine Hitzewelle weite Teile des Landes fest im Griff. Hohe Temperaturen sind zu dieser Jahreszeit auf dem indischen Subkontinent nicht ungewöhnlich. Das Wetteramt meldete jedoch in einigen der betroffenen Landesteile, darunter die Hauptstadtregion Delhi, bis zu fünf Grad «über normal». Am Samstag wurde in der Region Vidarbha im Osten des Bundesstaats Maharastra mit 47,1 Grad die höchste Temperatur an diesem Tag verzeichnet.

Die Behörden geben eine Warnung vor einer Hitzewelle heraus, wenn die maximale Temperatur mindestens 40 Grad oder mehr in flachen Gebieten und mindestens 30 Grad in höheren Lagen beträgt. Eine Hitzewelle beschreibe Bedingungen, die für den menschlichen Körper tödlich sein können, wenn er ihr ausgesetzt sei, heisst es auf der Website der Meteorologischen Abteilung des Ministeriums für Geowissenschaften.In den nächsten Tagen könnte demnach in einigen Teilen des Landes die Hitzewelle weiter andauern.