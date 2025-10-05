The Swiss voice in the world since 1935
Berichte: Fast 1.000 Menschen sitzen am Mount Everest fest

Keystone-SDA

Nach einem Schneesturm hängen laut Berichten chinesischer Staatsmedien fast tausend Menschen auf der tibetischen Seite des Mount Everests fest. Demnach sollen sich die Menschen in Berglagern auf rund 4.900 Metern Höhe befinden. Ihre Zelte seien teilweise durch den Sturm beschädigt worden - die Zufahrtsstrassen seien durch Schneemassen blockiert. Eine Rettungsaktion habe bereits begonnen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenplattform Jimu Xinwen gab es vor Ort auch Opfer. Zu möglichen Toten gibt es bislang keine gesicherten Informationen.

