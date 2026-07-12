Berichte über Tote bei neuen Angriffen in Gaza

Keystone-SDA

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Bei einem israelischen Drohnenangriff hat es palästinensischen Medienberichten zufolge trotz geltender Waffenruhe mehrere Tote in der Stadt Gaza gegeben. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete vier Todesopfer und mehrere Verletzte. Sie sprach von "einer Metallwerkstatt", die am Nachmittag in der Stadt im Norden des Küstengebiets getroffen worden sei. Eine israelische Armeesprecherin bestätigte auf Anfrage, dass das Militär in der Gegend eine "terroristische Infrastruktur" ins Visier genommen habe. Details dazu nannte sie zunächst nicht.

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(Keystone-SDA) Wafa berichtete zudem, dass im zentralen Abschnitt des Gazastreifens bei zwei Vorfällen zwei Palästinenser, darunter eine Neunjährige, durch Beschuss der israelischen Armee getötet worden seien. Die israelische Militärsprecherin sagte auf Anfrage, diese Vorfälle seien der Armee nicht bekannt.

Am Nachmittag hiess es in einer Mitteilung des israelischen Militärs weiterhin, dass die Armee in den vergangenen Tagen zwei Mitglieder der Hamas im Norden des Gazastreifens bei Luftangriffen getötet habe. Beide bereiteten den Angaben zufolge Angriffe auf israelische Soldaten im Gazastreifen vor.

Die Angaben beider Seiten lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Weiter täglich Tote im Gazastreifen

Trotz der seit Oktober 2025 geltenden Waffenruhe werden derzeit nahezu täglich weiter Tote aus dem Gazastreifen gemeldet. Immer wieder gibt es israelische Angriffe und bewaffnete Zwischenfälle. Zuletzt hat Israels Armee auch häufiger mitgeteilt, mutmassliche Mitglieder der Terrororganisationen Hamas und Palästinensischer Islamischer Dschihad (OIJ) im Gazastreifen gezielt getötet zu haben.

Seit Beginn der Waffenruhe kamen laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mehr als 1.000 Palästinenser im vom Krieg zerstörten Gazastreifen ums Leben.