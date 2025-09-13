Berlin, Paris und London verurteilen Israels Schlag in Doha

Keystone-SDA

Drei Tage nach Israels Angriff auf die Führungsspitze der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas in Katar haben die Aussenminister Deutschlands, Frankreichs und Grossbritanniens die Attacke verurteilt.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Der Luftangriff in der Hauptstadt Doha verletze die Souveränität Katars und berge das Risiko «einer weiteren Eskalation in der Region», heisst es in einer von der britischen Regierung veröffentlichten gemeinsamen Erklärung vom Freitag.

Israels Angriff stelle mit Blick auf den Krieg im Gazastreifen «eine ernsthafte Gefahr» für das Zustandekommen einer ausgehandelten Vereinbarung dar, die die Freilassung aller Geiseln sichern und den Krieg beenden würde, heisst es darin weiter. «Die Minister fordern alle Parteien nachdrücklich auf, ihre Bemühungen um eine sofortige Waffenruhe zu erneuern und zu verstärken». Katar fungiert dabei zusammen mit den USA und Ägypten als Vermittler.

Solidarität mit Katar

Israels Luftwaffe hatte am Dienstag versucht, die Führungsspitze der Hamas in Doha anzugreifen. Nach Hamas-Angaben schlug die Attacke jedoch fehl, es sei kein Mitglied der Verhandlungsdelegation der Hamas getötet worden. Sechs Menschen seien aber ums Leben gekommen. Der UN-Sicherheitsrat hatte den Angriff daraufhin am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung verurteilt.

«Wir bekunden unsere Solidarität mit Katar und unterstützen uneingeschränkt die wichtige Rolle, die es weiterhin bei den Vermittlungsbemühungen zwischen Israel und der Hamas, gemeinsam mit Ägypten und den Vereinigten Staaten, spielt», heisst es in der Erklärung Londons, Berlins und Paris. «Wir rufen alle Parteien auf, Zurückhaltung zu üben und die Chance auf Frieden zu ergreifen.»