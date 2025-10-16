Bern erstmals Ehrengast am Marché-Concours in Saignelégier JU

Keystone-SDA

Zum ersten Mal ist der Kanton Bern Ehrengast am Marché-Concours in Saignelégier JU. Der Regierungsrat hat dafür einen Kredit von 600'000 Franken gesprochen, wie er am Donnerstag mitteilte.

Die Pferdeschau in den jurassischen Freibergen findet zum 121. Mal statt. Bern ist der einzige Kanton, der noch nie offiziell eingeladen war. Hintergrund ist der Jura-Konflikt. Saignelégier war bis Ende 1978 bernisch. Nach der Gründung des Kantons Jura schwelte der Konflikt weiter. Bern als Ehrengast war lange undenkbar.

Anfang 2026 wechselt Moutier vom Kanton Bern zum Jura, damit wird die Jurafrage aus institutioneller Sicht abgeschlossen. Der Besuch Berns in Saignelégier hat damit auch Symbolcharakter.

Die Aktivitäten des Ehrengastes umfassen jeweils Pferdedarbietungen, den Betrieb eines Gastkantonzeltes, die Durchführung des Galaabends, die Mithilfe beim offiziellen Bankett sowie die Gestaltung des grossen Festumzugs.

Der Marché-Concours national de chevaux in Saignelégier ist ein traditionsreiches Volksfest. Er findet jeweils am zweiten Wochenende im August statt und wird von bis zu 50’000 Menschen aus der Schweiz und dem nahen Ausland besucht.