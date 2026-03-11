Bern Kantonspolizei erwischt Raser in Oberösch

Keystone-SDA

Die Berner Kantonspolizei hat am Dienstagabend in Oberösch in der Gemeinde Ersigen einen Raser erwischt. Der Mann war mit 164 km/h anstatt der erlaubten 80 km/h unterwegs.

(Keystone-SDA) Der Mann fiel der Polizei auf der Bern-Zürich-Strasse auf Höhe Dörflistrasse im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle auf, wie sie am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Nach kurzer Nachfahrt hielt sie den 56-Jährigen an.

Sie brachte ihn anschliessend für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache. Den Führerausweis nahm sie ihm ab. Er wird sich vor der Justiz nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte verantworten müssen, wie es weiter hiess.