Bern und Jura finden Lösung für Rettungsdienste von Moutier

Keystone-SDA

Die Kantone Bern und Jura haben den Rettungsdienst in der Gemeinde Moutier für die Zeit nach dem Kantonswechsel organisiert. Der aktuelle Status wird für eine Übergangszeit von zwei Jahren beibehalten. Die Lösung garantiert eine nahtlose Versorgung ab dem 1. Januar 2026.

(Keystone-SDA) Die Notfallnummer lautet weiterhin 144, und zwar unabhängig davon, aus welchem Kanton der Anruf kommt, wie die beiden Regierungen am Freitag in einer Mitteilung schrieben. Die Gemeinde Moutier wechselt auf Anfang 2026 bekanntlich vom Kanton Bern zum Kanton Jura.

Notrufe, die nach dem Kantonswechsel auf dem Gebiet von Moutier unter der Nummer 144 eingehen, werden weiterhin an die Notrufzentrale 144 in Biel weitergeleitet. Diese ist somit weiterhin für die Alarmierung der Ambulanzen des Réseau de l’Arc in der Gemeinde Moutier und im Berner Jura zuständig.

Im Gegenzug wird der Kanton Jura mit den Ambulanzen des Réseau de l’Arc einen Leistungsvertrag abschliessen, um die Einsätze in der Gemeinde Moutier während des Zeitraums von zwei Jahren zu gewährleisten. Der mobile Notfall- und Reanimationsdienst des Kantons Jura wird die Rettungsdienste bei Bedarf unterstützen.