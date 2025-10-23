Bern und Jura treffen Moutier-Vereinbarungen zu Polizei und Asyl

Gut zwei Monate vor dem Kantonswechsel von Moutier haben sich die Kantone Bern und Jura auf weitere Übergangsmassnahmen verständigt. Sie betreffen die Bereiche Polizei und Asyl, wie beide Regierungen am Donnerstag mitteilten.

(Keystone-SDA) Die Vereinbarung zur Polizei tritt Mitte November in Kraft. Sie enthält insbesondere Regelungen über die Umleitung von Notrufen und die Behandlung von polizeilichen Notfällen auf der Autobahn A16 zwischen Choindez und Court. Weiter regelt sie den Betrieb einer von der Berner Polizei genutzten Polycom-Antenne.

Die zweite Vollzugsvereinbarung wird am 1. Januar 2026 in Kraft gesetzt, also zeitgleich mit dem Wechsel Moutiers zum Kanton Jura. Alle Personen aus dem Asylbereich, die am 31. Dezember 2025 in einer privaten Unterkunft in Moutier leben, fallen demnach unter die Zuständigkeit des Kantons Jura.