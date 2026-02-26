Bern und Ostermundigen führen erste Wirtschaftsnacht durch

Keystone-SDA

Die Stadt Bern wird in Zusammenarbeit mit Ostermundigen und den Wirtschaftsverbänden am 5. Juni ihre erste Wirtschaftsnacht durchführen. Die Veranstaltung geht auf einen von den Bürgerlichen initiierten Vorstoss im Stadtrat zurück.

(Keystone-SDA) Die Wirtschaftsnacht soll den Dialog zwischen Bevölkerung, Politik und Unternehmen verstärken sowie das Verständnis für die Bedürfnisse des Gewerbes und der Industrie vertiefen, wie der Stadtberner Gemeinderat am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Die Veranstaltung findet in den Industrie- und Gewerbegebieten im Berner Nordosten und in Ostermundigen statt.

Zahlreiche Betriebe werden ihre Türen öffnen und Einblicke hinter ihre Kulissen gewähren. Schülerinnen und Schüler sollen im Rahmen von Touren «informative Orientierung «für die Berufswahl erhalten, wie es weiter hiess.

An der Organisation beteiligt sind die Wirtschaftsverbände HIV Sektion Bern, KMU Stadt Bern und «Die Berner Arbeitgeber».

Die Wirtschaftsnacht geht auf ein breit abgestütztes Postulat von Béatrice Wertli (Mitte), Janosch Weyermann (SVP) und Florence Pärli (JF) aus dem Jahr 2024 zurück. Die drei Stadtratsmitglieder hatten von der Stadt Bern gefordert, mehr für die Wirtschaft zu tun. Die Stadt solle eine Veranstaltung ähnlich der Museumsnacht durchführen. Der Stadtrat sprach sich im Mai 2025 deutlich für das Vorhaben aus.