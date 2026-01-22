Bern und Washington starten Verhandlungen «so bald wie möglich»

Die Schweiz und die USA wollen "so bald wie möglich" die erste Verhandlungsrunde für ein Handelsabkommen aufnehmen. Laut Wirtschaftsminister Guy Parmelin wird die erste Verhandlungsrunde in Bern stattfinden.

(Keystone-SDA) Parmelin führte mit US-Handelsbeauftragter Jamieson Greer «sehr konstruktive Gespräche», wie der Bundespräsident auf dem Netzwerk X schrieb. Das Treffen fand am Donnerstagmorgen in Davos GR am Rande des Weltwirtschaftsforums (WEF) statt.

Am Treffen dabei war zudem Staatssekretärin Helene Budliger Artieda. In Bern würden Verhandlungen auf «technischer Ebene» geführt werden.

Treffen mit Trump am Vortag

Am Vortag erklärte Parmelin vor den Medien, dass bald eine Sitzung mit Greer stattfinden würde. An dieser würden die Verhandlungsmodalitäten besprochen werden. Dabei gehe es unter anderem um den Ort sowie die Regelmässigkeit der Gespräche.

Das angestrebte Abkommen soll den Zollstreit zwischen Bern und Washington beilegen. Die USA erhoben vergangenes Jahr zunächst einen Zollsatz von bis zu 39 Prozent auf Schweizer Güter. Nach mehrmonatigen Gesprächen konnte dieser Zollsatz im November auf 15 Prozent reduziert werden. Nun soll bis zum 31. März die Vereinbarung in einem rechtlich bindenden Abkommen festgehalten werden.

Am Mittwochnachmittag traf Parmelin zudem auch US-Präsident Donald Trump. Die Handelsbilanz zwischen der Schweiz und den USA sei dabei Bestandteil der Gespräche gewesen.