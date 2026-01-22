The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Bern und Washington starten Verhandlungen «so bald wie möglich»

Keystone-SDA

Die Schweiz und die USA wollen "so bald wie möglich" die erste Verhandlungsrunde für ein Handelsabkommen aufnehmen. Laut Wirtschaftsminister Guy Parmelin wird die erste Verhandlungsrunde in Bern stattfinden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Parmelin führte mit US-Handelsbeauftragter Jamieson Greer «sehr konstruktive Gespräche», wie der Bundespräsident auf dem Netzwerk X schrieb. Das Treffen fand am Donnerstagmorgen in Davos GR am Rande des Weltwirtschaftsforums (WEF) statt.

Am Treffen dabei war zudem Staatssekretärin Helene Budliger Artieda. In Bern würden Verhandlungen auf «technischer Ebene» geführt werden.

Treffen mit Trump am Vortag

Am Vortag erklärte Parmelin vor den Medien, dass bald eine Sitzung mit Greer stattfinden würde. An dieser würden die Verhandlungsmodalitäten besprochen werden. Dabei gehe es unter anderem um den Ort sowie die Regelmässigkeit der Gespräche.

Das angestrebte Abkommen soll den Zollstreit zwischen Bern und Washington beilegen. Die USA erhoben vergangenes Jahr zunächst einen Zollsatz von bis zu 39 Prozent auf Schweizer Güter. Nach mehrmonatigen Gesprächen konnte dieser Zollsatz im November auf 15 Prozent reduziert werden. Nun soll bis zum 31. März die Vereinbarung in einem rechtlich bindenden Abkommen festgehalten werden.

Am Mittwochnachmittag traf Parmelin zudem auch US-Präsident Donald Trump. Die Handelsbilanz zwischen der Schweiz und den USA sei dabei Bestandteil der Gespräche gewesen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft