Bern wertet Strassenraum entlang von Fernwärmenetz auf

Keystone-SDA

Die Stadt Bern beginnt mit der Aufwertung des Strassenraums im Zuge des Fernwärmeausbaus. Anfang Juni starten an der Obermattstrasse in Bümpliz die ersten Bauarbeiten, wie die Stadt Bern am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Für die ersten drei Projekte hat der Gemeinderat eine Kredittranche von 3,1 Millionen Franken aus dem 2023 vom Volk bewilligten Rahmenkredit von rund 48 Millionen Franken freigegeben. Geplant sind Entsiegelungen, neue Grünflächen, zusätzliche Bäume sowie Verbesserungen für den Fuss- und Veloverkehr und hindernisfreie Bushaltestellen.

Das erste bewilligte Teilprojekt betrifft die Obermattstrasse mit dem Seitenast kleine Statthalterstrasse. Die Arbeiten beginnen am 8. Juni und dauern voraussichtlich bis Ende August. Unter anderem werden Parkplätze entsiegelt und neue Aufenthaltsflächen geschaffen.

Weitere Projekte sind am Eigerplatz und an der Fellerstrasse vorgesehen. Dort sollen unter anderem Strassen verkehrsberuhigt, Querungen sicherer gestaltet und zusätzliche Grünflächen geschaffen werden. Die Arbeiten starten voraussichtlich im Frühling 2027. Bis 2035 will die Stadt mehr als 50 Strassenabschnitte entlang des ausgebauten Fernwärmenetzes aufwerten.

Seit 2020 baut Energie Wasser Bern das Fernwärmenetz im Westen von Bern, in der Länggasse, in der Tiefenau und am Eigerplatz aus. Bis 2035 sollen rund 36 Kilometer Hauptleitungen in die Strassen der Stadt Bern verlegt werden.

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