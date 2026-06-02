Berner Ärztin muss Krankenkassen 135’000 Franken zurückzahlen

Keystone-SDA

Eine Berner Ärztin muss 25 Krankenkassen insgesamt 135'000 Franken zurückzahlen. Nach einer Klage der Krankenkassen kam es zu einem Vergleich.

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(Keystone-SDA) Die Krankenkassen warfen der Ärztin vor, medizinische Leistungen abgerechnet zu haben, die gegen das Gebot der Wirtschaftlichkeit im Krankenversicherungsgesetz verstiessen. Sie forderten eine Rückzahlung dieser erbrachten Leistungen. Das geht aus einem am Montag publizierten Urteil des kantonalen Schiedsgerichts in Sozialversicherungsstreitigkeiten hervor.

Das Verfahren endete nun mit dem gerichtlichen Vergleich. Die Ärztin muss den Betrag in insgesamt 57 Raten zurückzahlen.