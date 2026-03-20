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Berner Bevölkerung dürfte in Zukunft schrumpfen

Keystone-SDA

Bis ins Jahr 2055 erlebt der Kanton Bern eine ausgeprägte Alterung seiner Bevölkerung. Das Bevölkerungswachstum verlangsamt sich. Davon gehen jüngste Szenarien aus, die der Kanton aufgrund von Daten des Bundesamtes für Statistik für sich erstellt hat.

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(Keystone-SDA) Zunächst dürfte die Bevölkerung in den kommenden Jahren noch anwachsen, kommt ein am Freitag publizierter Bericht zum Schluss. Das Wachstum verlangsame sich ab 2030 aber deutlich und gehe ab 2038 in einen Bevölkerungsrückgang über.

Je nach Region fallen die Szenarien aber unterschiedlich aus. Der für die Schweiz und den Kanton Bern erwartete markante Anstieg der 65- bis 80-Jährigen bis ins Jahr 2055 zeigt sich laut Mitteilung des Regierungsrats in allen Szenarien und Verwaltungskreisen.

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