The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Berner Fachhochschule wächst weiter

Keystone-SDA

An der Berner Fachhochschule (BFH) starten in diesen Tagen erstmals über 8000 Studierende ins Semester. Das entspricht einem Wachstum von zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie die BFH mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Rund drei Viertel der Studierenden absolvieren ein Bachelorstudium, der Rest ein Masterstudium. Die Zahl der Erstsemestrigen ist auf knapp 2500 angestiegen. Besonders stark ist das Wachstum bei der Hochschule der Künste sowie in den Departementen Gesundheit sowie Technik und Informatik.

«Wir beobachten nun bereits im dritten Jahr in Folge ein Wachstum bei den Neustudierenden», wurde Rektor Sebastian Wörwag in der Mitteilung zitiert. Die Entwicklung zeige, dass die BFH ein attraktives Studienangebot biete.

Im Herbst 2026 wird die Hochschule drei neue Studiengänge lancieren: den Bachelor in Landschaftsarchitektur, den Master in Digital Government und den Bachelor in Transformation Design.

Damit will die BFH künftige Fachkräfte für den Umgang mit gesellschaftlichen Herausforderungen wie Klimawandel, digitale Transformation oder neue Mobilitätsbedürfnisse ausbilden. Zurzeit bietet die BFH 32 Bachelor- und 27 Masterstudiengänge an.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
17 Likes
21 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
35 Likes
26 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
67 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft