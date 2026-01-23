Berner Fasnacht sieht sich in Sachen Brandschutz gut aufgestellt

Keystone-SDA

Die Berner Fasnacht sieht sich in Sachen Brandschutz gut aufgestellt. Die meisten Veranstaltungen finden draussen in den Altstadtgassen statt. Gastronomiebetriebe sind für den Brandschutz selber verantwortlich.

3 Minuten

(Keystone-SDA) Am 19. Februar beginnt in Bern die närrische Zeit mit der Befreiung des Fasnachtsbären aus dem Winterschlaf im Käfigturm. Tausende Närrinnen und Narren und Besuchende feiern dann drei Tage lang ausgelassen.

Nach der Brandkatastrophe in einer Kellerbar in Crans-Montana VS an Neujahr ist das Thema Brandschutz in den Fokus des Interesses gerückt.

Die Berner Fasnacht finde zum grössten Teil draussen in den Gassen statt, betonte Thomas Fritz vom Verein Bärner Fasnacht auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Zahlreiche Verpflegungsstände sorgen für das leibliche Wohl.

Da die Berner Altstadt zum Unesco-Welterbe zähle, seien die Brandschutzstandards schon seit vielen Jahren extrem hoch, führte Fritz aus. Der Verein arbeite eng mit Behörden und Blaulichtorganisationen zusammen.

Ähnlich klingt es auch bei Norbert Esseiva von der Stadtberner Gewerbepolizei. «Wir sind gut aufgestellt», betonte er. Vor der Fasnacht werde jeweils jeder einzelne Stand von Fachpersonen abgenommen. Die Stände müssten beispielsweise Mindestabstände einhalten. Es gebe auch Merkblätter für die Betreibenden.

Eigenverantwortung

Doch auch wenn die Berner Fasnacht sich vorwiegend draussen abspielt, in den Gastronomiebetrieben herrscht ebenfalls Hochbetrieb. Für die Kontrolle des Brandschutzes Brandschutz in Gastrobetrieben ist die Gebäudeversicherung Bern (GVB) zuständig.

Bei Fasnachtsveranstaltungen kommen laut GVB verschiedene Risikofaktoren zusammen: viele Menschen auf vergleichsweise engem Raum, Lautstärke, Alkoholkonsum, zusätzliche Dekorationen und abendliche Dunkelheit. «Alle müssen ihren Teil dazu beitragen, dass der Spass nicht getrübt wird – vor allem in Lokalen» heisst es bei der GVB auf Anfrage.

Es werde vieles getan für die Sicherheit in Clubs und Nachtlokalen «und wir beurteilen die Sicherheit als hoch. Auch in den Kellern der Berner Altstadt». Die Verantwortung für die Einhaltung der Brandschutzvorschriften liege bei der Eigentümer- und Betreiberschaft.

Ein Brand in zehn Jahren

In den letzten zehn Jahren hat sich gemäss GVB-Kommunikationsleiter Tom Glanzmann-Fiorenza ein einziger Brand in einem Club ereignet. Menschen wurden keine verletzt, der Sachschaden betrug rund 5000 Franken. Zum Vergleich: «In dieser Zeit registrierten wir 20’768 Brandfälle mit Gesamtschäden an Gebäuden von 343 Mio. Franken», so Glanzmann-Fiorenza.

Die Fachstelle Brandschutz der GVB führt periodische Brandschutzkontrollen durch. Ausserperiodische Kontrollen können durch die Baupolizei oder das Regierungsstatthalteramt ausgelöst werden.

Die GVB hat die Eigentümer- und Betreiber von Lokalen am 7. Januar 2026 daran erinnert, was es in Betrieben zu beachten gilt. Die GVB hat die bestehenden Informationen zur Brandsicherheit in Clubs und Nachtlokalen im Kanton Bern aufbereitet und an Gemeinden, Verbände und Betriebe verschickt und auf der Infoplattform heureka.ch aufgeschaltet.

https://be.heureka.ch/de/anforderung-nach-nutzung/artikel/veranstaltung