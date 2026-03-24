Berner Finanzdirektorin Astrid Bärtschi: «Wir haben nichts gespart»

Die bernische Finanzdirektorin Astrid Bärtschi zeigte sich am Dienstag erfreut über den Rechnungsabschluss. Sie warnte aber vor Euphorie, denn: "Wir haben nichts gespart", räumte die Mitte-Regierungsrätin ein.

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(Keystone-SDA) Der Kanton habe im vergangenen Jahr keine strukturellen Verbesserungen erreicht. Das gute Ergebnis sei dank Sondereffekten zustande gekommen. Ohne diese würde der Kanton rund 50 Millionen Franken unter dem budgetierten Überschuss von 242 Millionen Franken liegen.

Bärtschi nannte etwa die Aufwandsteigerungen im Bildungsbereich von über 150 Millionen Franken als Grund. Der Personalaufwand stieg insgesamt um 112 Millionen Franken.

Auch wenn die Rechnung auf den ersten Blick sehr positiv sei, könne der Kanton nicht noch mehr investieren und Steuern senken, betonte Bärtschi. Mittelfristig stehe Bern vor grossen finanziellen Herausforderungen und Mehrbelastungen. Ziel sei es, ein strukturelles Defizit zu verhindern. Finanzielle Begehren seien vor diesem Hintergrund sehr genau abzuwägen und zu prüfen.