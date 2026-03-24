The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Berner Finanzdirektorin Astrid Bärtschi: «Wir haben nichts gespart»

Die bernische Finanzdirektorin Astrid Bärtschi zeigte sich am Dienstag erfreut über den Rechnungsabschluss. Sie warnte aber vor Euphorie, denn: "Wir haben nichts gespart", räumte die Mitte-Regierungsrätin ein.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Kanton habe im vergangenen Jahr keine strukturellen Verbesserungen erreicht. Das gute Ergebnis sei dank Sondereffekten zustande gekommen. Ohne diese würde der Kanton rund 50 Millionen Franken unter dem budgetierten Überschuss von 242 Millionen Franken liegen.

Bärtschi nannte etwa die Aufwandsteigerungen im Bildungsbereich von über 150 Millionen Franken als Grund. Der Personalaufwand stieg insgesamt um 112 Millionen Franken.

Auch wenn die Rechnung auf den ersten Blick sehr positiv sei, könne der Kanton nicht noch mehr investieren und Steuern senken, betonte Bärtschi. Mittelfristig stehe Bern vor grossen finanziellen Herausforderungen und Mehrbelastungen. Ziel sei es, ein strukturelles Defizit zu verhindern. Finanzielle Begehren seien vor diesem Hintergrund sehr genau abzuwägen und zu prüfen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft