Berner Gemeinderat beantragt 5,1 Millionen für Tourismusförderung

Keystone-SDA

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Der Berner Gemeinderat will die Tourismusförderung im bisherigen Ausmass fortführen. Er hat die neuen Leistungsverträge mit den beiden Tochtergesellschaften von Bern Welcome genehmigt und beantragt dem Stadtrat einen Kredit von 5,1 Millionen für die Jahre 2027 bis 2030.

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(Keystone-SDA) Die Bern Tourismus AG soll für den Freizeittourismus jährlich 900’000 Franken erhalten, wie der Gemeinderat am Donnerstag mitteilte. An die Bern Meetings & Events AG sollen für den Geschäftstourismus jährlich 370’000 Franken fliessen. Das macht zusammen die gewohnten 1,27 Millionen Franken pro Jahr.

Der Fokus der neuen Periode liegt laut Gemeinderat auf Nachhaltigkeit, Regionalität und Digitalisierung. So soll die Bern-App ausgebaut und mit interaktiven Stadtplänen versehen werden. Zudem will die Stadt durch gezielte saisonale Angebote den Tourismus besser über das ganze Jahr verteilen und die Zusammenarbeit mit den umliegenden Regionen wie dem Emmental und dem Gantrisch stärken.

Pandemiefolgen überwunden

Mit den Leistungsverträgen soll die Tourismusförderung auf ein stabiles Fundament für die nächsten Jahre gestellt werden, nachdem die Betreiberorganisation während der Pandemie noch in eine existenzbedrohende Krise geraten war. Im Sommer 2021 musste die Stadt Bern Welcome mit einem zinslosen Darlehen von einer Million Franken vor der Pleite retten.

Inzwischen hat sich die Lage gemäss Vortrag deutlich verbessert. Bis im September 2025 konnten alle Bankkredite zurückgezahlt werden, und Ende 2025 startete plangemäss die Rückzahlung des städtischen Hilfskredits in Tranchen. Grund für die finanzielle Entspannung sind die stark gestiegenen Tourismuszahlen.