Berner Gemeinderat beantragt Kredit für Tierparkausbau

Keystone-SDA

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Der Berner Gemeinderat hat dem Stadtrat einen Projektierungskredit von 2,5 Millionen Franken für die Neugestaltung des Tierparks Dählhölzli beantragt. Das Vorhaben umfasst unter anderem den Umbau des Kinderzoos, ein neues Ökonomiegebäude und einen neuen Haupteingang.

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(Keystone-SDA) Zunächst soll mit dem beantragten Kredit ein Studienauftrag mit fünf Planungsteams durchgeführt werden, wie der Gemeinderat am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb.

Das Vorhaben ist in zwei Etappen unterteilt. In einem ersten Schritt ist ab dem Jahr 2031 der Ersatz des fast hundertjährigen Ökonomiegebäudes vorgesehen, wie der Gemeinderat weiter schrieb. Der Neubau wird an den westlichen Rand des Areals verschoben. Dadurch verspricht sich die Stadt bessere Betriebsabläufe.

In einer zweiten Etappe ab 2033 soll ein neuer Haupteingang an der Aare den Zoo hindernisfrei zugänglich machen. Zudem wird der Tierparkweg für den motorisierten Verkehr gesperrt, sodass die Strasse und das Trottoir danach dem Fuss- und Langsamverkehr zur Verfügung stehen.

Weiter ist die Umgestaltung des veralteten Kinderzoos in einen Familienzoo geplant. Dort sollen künftig nur noch Tierarten leben, deren Bedürfnisse am Standort artgerecht erfüllt werden können. Der Eintritt für diesen Bereich bleibt weiterhin kostenlos.

Ebenfalls Teil der zweiten Etappe ist die Renaturierung des Dalmazibachs. Dieser wird aus seiner aktuellen Eindolung befreit und künftig offen durch das Areal geführt. Damit erfährt der Wasserlauf eine ökologische Aufwertung.

Für das gesamte Projekt rechnet die Stadt mit Investitionskosten zwischen 24 und 33 Millionen Franken.

Eigentlich hätte die Stadt den Streichelzoo ganz aufheben wollen. Nach dem Zustandekommen einer Initiative aus Kreisen der SVP lenkte der Gemeinderat schliesslich ein. Deshalb soll nun ein tiergerechter Familienzoo entstehen. Im Juni genehmigte das Stimmvolk die dafür nötigen Anpassungen der baurechtlichen Grundordnung.